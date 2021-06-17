離東京奧運開始不到40天時間了，目前全球新冠肺炎仍普遍於各地，當然其中也包含主辦國日本，不過據6月17號日本共同社報導，日本政府將在近日解除東京、北海道、大阪等其他六縣市的新冠肺炎緊急事態，相信是在為奧運做準備。

從4月25日以來東京就一直處於緊急事態，最初他們想在5月11日就解除，但無奈新冠肺炎感染率並沒有明顯下降，所以兩度延長期限。

另外六個將退出緊急事態的縣市還有愛知、京都、兵庫、岡山、廣島和福岡，除岡山和廣島外，包括東京在內所有地區都轉為「準緊急事態」，直到7月11日上述兩地情況改善，才不需要再受限制。

而日本首相菅義偉告訴記者說：「雖全國範圍內感染有呈現下降趨勢，但速度確實又慢了下來，我們將繼續推廣疫苗接種工作，並採取措施防止感染擴散。」相信政府雖然解除了緊急事態，但仍舊不敢馬虎。

接著讓外界相當好奇的是東奧到底要不要開放觀眾入場，這也是日本政府思考已久的問題，但其實這也早引來民眾不滿，在堅持舉辦奧運方面日本當地曾有民眾上街抗議。

主辦方一直在決定是否開放觀眾進場，引起廣大民眾不滿，有日本網友痛批：「此政府滿口『安心安全』，卻對國內是否開放觀眾都沒判斷能力，而是乖乖遵循國際奧委會想法，日本真是可悲國家！」

另外國際奧委會奧運會部執行主任杜比(Christophe Dubi)曾表示，會等6月下旬做出最終決議，因為奧運主辦方預計要等到6月20日國內「緊急事態宣言」正式解除後，再與東奧組委會討論是否開放觀眾入場。而目前算是提早解除了，相信很快就會有答案！