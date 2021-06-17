端午連假後，隨著指揮中心每日公布新冠肺炎確診人數下降，民眾漸漸恢復信心，搭乘大眾運輸工具的人潮明顯增多。傑昇通信618年中購物節活動將持續至6/20，釋出近期熱賣的機型優惠無極限，包含iPhone 12系列、三星Galaxy A系列、Apple AirPods Max耳罩式耳機，以及OPPO旗艦新機送價值超過2萬豪華禮包等，多款爆品手機特賣，折扣最高省3,710元，並提醒民眾出門前仍需落實防疫新生活模式，全程配戴口罩降低接觸。

傑昇通信618購物節優惠機種。（傑昇通信提供／黃慧雯台北傳真）

北台灣通訊連鎖門市─傑昇通信618年中購物節最後加碼，至6/20只剩四天，蘋果iPhone 12 Pro Max（128GB）直降3,710元，iPhone 12 Pro（256GB）殺更大，挑戰全通路最低價格，購機再折4,410元，只要32,990元！因應遠距學習、居家辦公除了平板外，另一受歡迎的則是「降噪耳機」，蘋果首款耳罩式耳機AirPods Max，官方定價18,490元，傑昇通信祭出超殺優惠，只要14,990，現省3,500元，相當接近原價打八折。

傑昇通信也推出多款三星手機特殺，萬元有找的機款像是Galaxy A21s6.5吋大螢幕、5,000mAh大電量、四鏡頭、前置1,300畫素、後置4800畫素主相機、保留3.5mm耳機孔，式入門款手機中CP值最高的一款，傑昇通信空機價只要5,190元；若是年輕的潮玩族，針對玩樂方面，推薦有旗艦機常見功能，如OIS光學防手震、120Hz螢幕更新率、IP67防水防塵，卻下放到三星中階機款Galaxy A52，傑昇通信618特殺價10,990元。

在本月登台的OPPO旗艦新機Find X3 Pro，除了螢幕、相機升級，配置6.7吋大螢幕，首創「環形山」鏡組造型，擁有5,000萬畫素雙主相機與60倍顯微鏡配置，讓民眾凡事看仔細，居家防疫不無聊！傑昇通信取得獨家授權，至門市購機不僅享有OPPO Enco W51真無線耳機（市價2,990元）、OPPO凱夫拉保護殼（市價1,290元）及1年1TB雲端空間（市價3,000元）；傑昇通信更大手筆加碼提供12個月螢幕意外保障服務（市價8,990元）及1+1年延長保固（市價3,980元），豪華禮包總價值20,250元。

此外，傑昇通信在防疫期間提供多元支付方式，有LINE Pay、Pi錢包、街口支付，以及多家信用卡刷卡分期優惠，於傑昇通信門市消費，選擇合適的付款方式省更多；根據指揮中心近日公布確診人數不斷降低，民眾依然不可掉以輕心，出入傑昇通信門市務必實聯制登記、確實配戴口罩、量測體溫、酒精消毒，保護自己降低接觸。