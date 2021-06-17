高雄1名推拿師在妻子開的飲料店內擺設推拿床從事推拿，竟在2017年起陸續對女子小芳（化名）與小芳2名友人做出侵犯，他以對方下肢筋較硬為由，瞎扯「筋比較厚，必須從陰道內部按摩，筋才會開」藉機指侵對方，還在另名女子住處強吻對方，一審遭判3年4月，案經上訴改判2年6月，全案定讞。

判決書指出，男子在妻子經營的飲料店內擺設推拿床和簡易圍簾，做民俗療法推拿；小芳2016年因車禍脊椎側彎，經介紹每周固定找男子做推拿，不料她在2017年10月某次推拿時，遭男子脫下手套指侵，男子還說「筋比較厚，必須從陰道內部按摩，筋才會開」，她還真的誤信，前後遭侵犯2次。

此外，小芳在2017年也介紹2名女性友人給男子推拿，男子在2017年11月提議到其中1名友人家中做推拿，竟趁著正面按摩時強吻對方嘴唇，最後指侵得逞，另名友人也同樣遭侵犯；事後小芳與她們討論，才驚覺遭侵犯、決定提告；不過男子在法庭上辯稱沒有強吻，還說手放在私密處是「因為她穴道比較深，是經過她同意才為。」

法院一審調認定男子有罪，判刑3年4月；案經上訴，二審法院函詢高雄長庚醫院，院方表示「臨床不會採行以手指深入陰道、按摩乳房等方式治療身體各部位疼痛，此舉亦認為是不適當的治療」，二審最後認定陳男成立3罪，改判有期徒刑2年6月。全案再上訴，最高法院日前駁回上訴定讞。