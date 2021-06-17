在房市榮景和強勁的零售支出帶動下，紐西蘭今年第一季經濟成長率遠超出預期，雖然避免了經濟第二度陷入衰退，但也推進了央行將收緊貨幣政策的預期。

紐西蘭統計局周四宣布，2021年第一季國內生產毛額（GDP）季增1.6%，遠超出路透社調查所預估的成長0.5%，和紐西蘭央行預估的下滑0.6%。

其2020年第四季GDP季減1%，若今年第一季再出現負成長，就意味著該國第二度陷入經濟衰退。

紐西蘭去年第三季GDP經修正後之季增率達到14.1%，扭轉了去年第二季全國硬封鎖時的季減11%和去年第一季疫情剛爆發時的季減1.6%。連續兩季的負成長，讓該國經濟在去年首度陷入技術性衰退。

與去年同期相比，紐西蘭今年第一季GDP成長2.4%，亦超出經濟學家預期的年增0.9%。

該國成功遏阻了疫情傳播，因此比其他已開發國家更早重啟國內經濟，進而帶動就業和消費支出。

澳洲最大銀行西太平洋銀行（Westpac Bank）表示，紐西蘭的經濟成長力道估將較全球爆發新冠肺炎疫情前的水準高出約0.8%。

紐國最近幾個月的就業和零售支出等關鍵指標都優於預期，促使該國央行釋出激勵性貨幣政策將退場的信號。

澳盛銀行（ANZ Bank）表示，紐西蘭的經濟復甦速度驚人，該行對紐國央行升息的預期提前至2022年2月。

第一季GDP成長數據意外強勁，紐西蘭元升值0.3%，約報0.7073美元。

第一季經濟主要由房市的榮景所驅動。儘管紐西蘭政府和央行已經採取措施為房市降溫，但在超低利率和低廉的抵押貸款助長之下，住房市場仍持續飆升。

此外，財政部長Grant Robertson在聲明中表示，對經濟復甦的信心帶動零售支出、外食和假期住宿，抵消了海外旅遊的減少，但他也警告不確定性仍然存在。

目前紐西蘭接種新冠疫苗的速度比其他國家緩慢，預計其國門將一直關閉到2022年。