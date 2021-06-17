NB需求強勁，且伺服器產品出貨逐步放量，群電(6412)預估，第3季會比第2季好，全年獲利將力拚兩位數成長，今天群電放量收高，站上70元關卡。

對NB零組件廠來說，今年的困擾不在於沒有訂單，而是訂單滿手，自己或客戶卻因為長短料出不了貨，只能望訂單興嘆，就連對元件趨勢判斷精準，早在去年下半年就開始大量建IC元件庫存的群電今年第2季出貨也面臨長短料干擾，所幸電競NB電源等高單價產品比重攀升，產品組合優化，降低了缺料對第2季營收及獲利的負面衝擊。

受惠於電競等NB需求高檔不墜，群電NB訂單能見度已達年底，且公司在伺服器電源新客戶開發已有斬獲，預期伺服器電源營收有機會逐季向上，兩大動能讓群電今年下半年的業績有機會依循往年趨勢攀峰。

群電5月合併營收為32.7億元，月增3.4%，年增11%，創下歷年同月新高，累計1到5月合併營收達164.15億元，年增27.5%，亦創歷年同期新高；由於電競筆電新品上市，帶動電競筆電電源瓦特數及平均單價較上季提升，群電第2季毛利率可望因產品組合優化比第1季好。

群電表示，公司持續積極追料，並深化與供應鏈夥伴的合作關係，極力提升客戶訂單的滿足率，今年營運可望依循往年趨勢，第3季將比第2季好，產品組合優化有助於公司克服匯率及原物料價格上漲的不利因素，維持優質穩健的獲利率，全年獲利將力拚雙位數成長。