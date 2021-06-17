《國際產業》歐洲5月新車銷量 年激增73.7％ 15:412021/06/17 時報資訊 時報編譯張朝欽綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 周四公布的一份產業數據顯示，歐洲五月新車註冊數量激增，為連續第三個月的增加；銷售數量繼續從去年的低位回升。去年由於新冠疫情的封鎖限制，汽車門市和經銷商關閉，歐洲各地的新車銷量都出現下滑。 歐洲汽車製造協會(ACEA)的資料顯示，包括歐盟、英國和歐洲自由貿易協會(EFTA)成員國在內，五月新車登記註冊數量為年增73.7%，達到108萬3795輛。 字節跳動首度披露財務 2020年收入成長111％ 《國際產業》疫情重擊菲航母公司 2020年大賠15億美元 #歐洲 #新車銷量 #註冊 #激增 #五月 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 瘋搶赴美機票 銷量暴增9倍 04:102021/06/17 焦點要聞 《鋼鐵股》中鴻6月營收UP Q2獲利更讚 11:432021/06/17 財經 《半導體》聯發科全年獲利穩當 外資續讚、上看1280元 09:272021/06/17 財經 《國際產業》晶片為王 英特爾CEO：半導體業將迎來10年好光景 12:002021/06/17 財經 莫里森：面對陸介入印太 歐洲多國挺澳洲 13:382021/06/17 國際 《電機股》宏佳騰推新電車搶市 力抗疫情衝擊 16:322021/06/17 財經 陸手機出貨 上月銳減逾三成 04:102021/06/17 全球財經 鴻海4.78億攻東歐智慧製造 04:102021/06/17 產業．科技 《類股》鞍鋼短期調節 中鋼率鋼鐵股挺身 10:182021/06/17 財經 《國際金融》歐股連9漲 再創歷史高點 10:012021/06/17 財經 美電動車政策刺激 中長期智能車預期強化 13:402021/06/17 財經 財經熱門新聞 友達、群創、彩晶亮燈漲停 面板大復活？專家說看這指標 - 財經 長榮、陽明、萬海有多強？謝金河曝三雄幹掉這家陸企 - 財經 長榮爆百萬天量大逃殺 內行驚揭2大陰謀 - 財經 晶圓代工三哥轉強 摩根大通初評喊買力積電 - 財經 - 工商 信義房屋捐款逾千萬助醫護 上下齊心共同抗疫 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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