周四公布的一份產業數據顯示，歐洲五月新車註冊數量激增，為連續第三個月的增加；銷售數量繼續從去年的低位回升。去年由於新冠疫情的封鎖限制，汽車門市和經銷商關閉，歐洲各地的新車銷量都出現下滑。

歐洲汽車製造協會(ACEA)的資料顯示，包括歐盟、英國和歐洲自由貿易協會(EFTA)成員國在內，五月新車登記註冊數量為年增73.7%，達到108萬3795輛。