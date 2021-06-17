力旺(3529)攜手旗下子公司熵碼科技，合作開發全方位硬體安全解決方案，未來將進一步參與DARPA推動之多項安全架構發展計劃。

力旺所研發之NeoFuse和NeoPUF乃硬體安全儲存及產生密鑰所需之基石。而熵碼科技利用力旺電子之OTP及PUF開發硬體安全信任根PUFrt以及硬體安全處理器PUFiot，在硬體安全最重要的關鍵技術上跨出創新的一步。

熵碼積極拓展PUF應用，利用此獨特且不可複製的「晶片指紋」技術，開發出兼具原生硬體指紋PUF、安全存儲OTP、高品質tRNG、方便系統整合的控制器與系統接口、與全方位的防竄改設計硬體安全信任根IP，即PUFrt，為市場帶來易整合、性價比高的硬體安全方案選擇。PUFiot則是在硬體安全信任根技術上納入加密演算法協助客戶加速設計整合，可搭配CPU核(如RISC-V)，扮演安全協同處理器角色來執行應用程式所需安全功能，實現全方位的安全中央處理器。

熵碼和力旺的OTP、PUF、PUFrt(硬體安全信任根)及PUFiot(硬體安全處理器)等創新IP能強化智慧連網世代所需的硬體安全架構、實現整合解決方案，協助客戶提升產品防偽能力、防止超量生產以及強化整體生命週期中的安全管理，因而受DARPA肯定。未來將進一步參與DARPA推動之安全架構發展計劃，包括供應鏈的安全、硬體安全的新架構、資產管理架構等。