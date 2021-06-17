丁強、李璇在《火神的眼淚》扮演感情深厚的老夫婦。（公視、myVideo提供）

85歲資深演員丁強持續在螢幕上演出，雖年齡上適用於近日新冠肺炎疫苗接種的優先族群，不過他受訪表示自己還在觀望中，不急著趕打疫苗。他坦言每個人的健康狀況不同，自己則有高血壓的毛病，所以先以「不出門」作為自身首要的防疫原則。

丁強家住桃園，他表示：「我每3個月會去拿高血壓藥，剛好這個月25日要去醫院，會順便了解看看疫苗施打的事情」。宅居生活逾1個月，他表示除了定期出門至固定的超市採購食材、水果外，幾乎都待在家中。他與演員妻子李璇演出的《火神的眼淚》已播畢，與寇世勳的《你好，我是誰》今年初殺青，原本7月還會參與共3部作品，戲約不斷。

值得一提的是，丁強跟李璇是演藝圈公認的恩愛夫妻檔，今年是攜手走過第50個寒暑，處處體貼嬌妻的他，自認遇到她之後性格大轉變，以前做喜劇演員時愛出點小鋒頭，不過婚後他凡事以太太為主，個性溫柔許多，相互體貼才成就模範夫妻。問起他打算如何慶祝「金婚」，他笑答：「沒有慶祝了，現在就好好待在家囉！」