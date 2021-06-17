案13569足跡。（花蓮縣政府提供／羅亦晽花蓮傳真）

案13570足跡。（花蓮縣政府提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮今天增加2例，依然由秀林鄉崇德村大家族慶生烤肉延伸出來的案例，分別為阿嬤案13195二女兒的岳父及就讀國小的姪子。慶幸的是，花蓮縣衛生局與專家學者交叉比對桃園觀音泥水工案，發現今天的確診個案曾與其中一位泥水工有交集，似乎找到崇德家族染疫的關鍵。

衛生局長朱家祥說，案13569為58歲男性，Ct值35，是案13195二女兒的岳父，靠打零工維生，有抽煙、喝酒、吃檳榔的習慣，無慢性疾病史，自述疫情影響，已一個月無業，平時在家中幫妻子養雞除草，偶爾會去家附近的檳榔攤及商店買東西。因親家母案13195確診，13日到崇德快篩站篩檢成呈陰性，因孫女案13304列為居格隔離後，15日到醫院PCR採檢值為39.2，不過為防患未然，隔天繼續採檢，其值下降變成35確診。

朱說，案13570則是案13569的孫子，案13416的兒子，是名國小生Ct34.6，上月19停課後就一直在家中進行遠距課程，不過3日當天和案13304及案13368在家共餐，因案13304的外婆案13195確診後，13日也到崇德快篩站篩檢，結果為陰性，由於和案13304有接觸遭匡列後，採檢第一次Ct值為41.2，CDC建議二採，16日結果為34.6確診。案13195的二女兒案13368一家人平常和岳父岳母，目前該家族只剩下岳母篩檢結果呈陰性。

朱家祥今也宣布一個重大發現，他說，衛生局團隊與中央流行疫情指揮中心的專家學者在討論疫調足跡時，初步推估感染源應來自桃園觀音工地，而案13569平時打零工維生，觀音工班案中恰好有對夫妻住在崇德，經交叉詢問後發現，個案和這位泥工竟是好友，在工作上有交集並以師徒相稱，「似乎已找到這2案之間的連結點」。

花蓮迄今已有67人染疫，129人居家隔離，已有29人出院，而住院38人，28人輕度、5人重度、5重度；由於確診個案多因家人從外地返鄉後，因家庭群聚紛紛染疫，縣長徐榛蔚再度呼籲，這段期間，盡量不共餐、保持家中空氣流通，室內環境的清潔消毒也很重要，尤其是餐廳及衛浴空間需要嚴格消毒。