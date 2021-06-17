61歲歌手齊秦叱吒歌壇多年，近年來將演藝重心放到大陸，參加多檔音樂節目擔任導師，近日，他被拍到在商場演出，許久沒露面的他，看起來明顯發福，還有些老態，網友感嘆怎淪落到這地步，不過其實他唱4首歌就能拿到100萬人民幣(約台幣400萬)酬勞，也讓不少人討論起這樣算很慘？

齊秦近日被發現在商場演出，只見他熱情和現場民眾握手，不過卻被發現有些老態，更明顯有大肚楠，消息曝光後，有網友感嘆曾經叱吒歌壇的他，竟淪落到商場表演，還有人發現他穿著和之前再某公司表演時一樣，當時也有人曬出影片嘆「歲月不饒人，真的老的，曾經的玩世不恭、青春年少，多少人的偶像」。

齊秦出席商演被指身材發福。(圖／翻攝自東網)

齊秦之前參加某公司商演，穿同套衣服。(圖／翻攝自東網)

不過，其實齊秦這幾年商演不僅沒降身價，反而演出費不斷往上，前年3首歌演出費60萬人民幣的他，現已變成唱4首歌收100萬人民幣，因此也有人認為這樣算很慘嗎？「你們有誰比得過他？」、「唱幾首歌就入帳百萬，打工仔一輩子都沒這個收入」。

齊秦當年以〈大約在冬季〉、〈無情的雨無情的你〉、〈夜夜夜夜〉等名曲走紅，從19歲踏入演藝圈叱吒歌壇多年，在樂壇佔有一席之地，和女神王祖賢情纏17年的虐戀，更是多年來仍讓外界津津樂道的話題。