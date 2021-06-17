國境防疫第一線的桃園機場工作人員，17日上午9時起，包含海關、移民署國境事務大隊、檢疫人員、航警等CIQS人員，或是信實集團清消人員、桃園航勤公司，免稅店的員工等等國門第一線的工作人員共200人，分3梯次施打AZ疫苗。（陳麒全攝）

國境防疫第一線的桃園機場工作人員，17日上午9時起，包含海關、移民署國境事務大隊、檢疫人員、航警等CIQS人員，或是信實集團清消人員、桃園航勤公司，免稅店的員工等等國門第一線的工作人員共200人，分3梯次施打AZ疫苗。（陳麒全攝）

國境防疫第一線的桃園機場工作人員，17日上午9時起，包含海關、移民署國境事務大隊、檢疫人員、航警等CIQS人員，或是信實集團清消人員、桃園航勤公司，免稅店的員工等等國門第一線的工作人員共200人，分3梯次施打AZ疫苗。（陳麒全攝）

國境防疫第一線的桃園機場工作人員，17日上午9時起，包含海關、移民署國境事務大隊、檢疫人員、航警等CIQS人員，或是信實集團清消人員、桃園航勤公司，免稅店的員工等等國門第一線的工作人員共200人，分3梯次施打AZ疫苗。（陳麒全攝）

中央流行疫情中心表示，莫德納疫苗保留一萬劑供交通部在機場相關邊境人員施打，並在18日開始配送。國境防疫第一線的桃園機場工作人員，17日上午9時起，包含海關、移民署國境事務大隊、檢疫人員、航警等CIQS人員，或是信實集團清消人員、桃園航勤公司，免稅店的員工等等國門第一線的工作人員共200人，分3梯次施打AZ疫苗。桃機公司表示，上網預約成功的人員，即可接受疫苗接種，目前一天可施打200劑。

桃園市長鄭文燦日前表示，機場的CIQS人員應該是優先施打，另外機組員要高強度的管制防疫的規定，也要在疫苗政策上給他們最大的支持，桃園市政府提撥部分疫苗，給桃園機場第一線人員，17日開始進行AZ疫苗接種。

桃機公司表示，這批AZ疫苗每天可施打200劑，目前開放第一類至第三類對象接種，由診所開啟預約掛號服務，聯新國際醫院桃園機場醫療中心獲配疫苗後，提供機場工作人員施打服務。至於莫德納疫苗何時會送達桃園機場，桃機公司表示，目前尚未接獲通知。

根據中央流行疫情指揮中心16日說明，第2批AZ疫苗於17日開始配送，第2批莫德納疫苗7萬3200劑，於18日配送，針對第一至三類人員施打，並且分配1萬劑給予交通部，針對機場、邊境等相關人員接種，其中5000劑分配給民航航空第一線人員，含桃園機場及相關廠商、民航局、航空站、航管人員、飛機維修、倉儲、地勤及空廚等人員。