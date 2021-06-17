全裸男遭警方制伏送醫治療。（圖／民眾提供）

新北市中和區今（17日）中午發生一名疑似精神異常男子，全身一絲不掛、也沒戴口罩，在好市多門外閒逛，4名警員獲報到場上前勸導，男子不僅不予理會，還與警員發生拉扯，且企圖自傷，警方被迫對他噴灑辣椒水強制壓制，隨即送往雙和醫院治療，並依《傳染病防治法》對未戴口罩部分移請衛生局開罰。

中和警方表示，上午接獲民眾報案，指有男子全身赤裸且未戴口罩在板南路、立言街口人行道遊蕩，分局立即派遣線上巡邏警員前往，果真見周男在路上遊走，員警上前勸導，要求周男儘速返家，但周男不聽勸阻，且一路跑往中山路、板南路口，企圖讓車輛衝撞，員警只好噴灑辣椒水強制控制其行動，並通知救護車送往雙和醫院。

男子疑精神異常「全裸無罩」中和好市多門前閒逛。

警方表示，對於周男自傷行為，員警依法對其保護管束，未戴口罩部分則依傳染病防治法移請衛生局裁處。

據警方調查，該名周姓男子今年35歲，有精神異常病史，因周男身體狀況不明，4名警員擔心有染疫風險，對他勸導時保持距離，不料卻遭周男發動攻擊，4警一擁而上對他噴灑辣椒水，才予壓制，隨即將他送往雙和醫院治療，並因未戴口罩依《傳染病防治法》移請衛生局裁處。