建川博物館聚落17日上午發布微博表示，2008年5月12日汶川大地震後，獨活廢墟36天倖存的「豬堅強」，於2021年6月16日晚10點50分因年老衰竭往生了。博物館相關工作人員表示，下一步，豬堅強將會被製作成標本。目前，豬堅強已被冰凍起來。

大陸紅星新聞引述今年5月12日汶川地震13周年報導，建川博物館館長樊建川回憶，當年知道「豬堅強」，還是看到《成都商報》的報導。他回憶說，2008年，在購買「豬堅強」時，當時毛豬是10塊錢（人民幣，下同）一斤（大陸一市斤500公克），原本300斤的「豬堅強」被埋了36天之後，瘦到只有100多斤，本來只能賣一千多元，但樊建川給了豬主人3800元，另外還掏了一萬元給主人作為慰問金，一共13800塊錢。

「當時，我認為牠埋了36天後，活不了了，我的目的不是為了把牠養活，牠代表一種力量，我只希望牠不被宰一刀。買回來就算活不到幾天，我也可以好好把牠埋了。」樊建川說，沒想到，在給「豬堅強」餵了米湯後，牠就活了，一直活到今天。「看到『豬堅強』在建川博物館這麼多年，我認為，我們對牠的付出都是值得的。」