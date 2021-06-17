以胡金銓導演《龍門客棧》留名影史的石雋，曾獲頒金馬獎終身成就獎，今年8月就滿85歲的他，符合台北市第一批接種新冠肺炎疫苗的資格，15日即施打完畢，且身體無恙。石雋的妻子病逝後，現與女兒同住，日前開放預約疫苗時，女兒就主動幫忙預約安排。他分享，自己在仁愛醫院施打，過程中都沒有曝曬到太陽，一切順利。現在打了疫苗已過了2天，身體也沒有任何副作用，感覺都很正常。石雋愛看電影，過去很常跑電影院，不過他透露，在疫情爆發前為了健康著想，就比較少進戲院看片，大多是在家中看電影，比較安全。

身體硬朗的石雋，也分享維持健康的撇步，「沒有別的，就是菸酒不碰、睡眠充足、均衡飲食，比同年齡、同性別的人，這樣應該就有比較好的精神和體力。平時也會騎騎腳踏車、多走路來動一動。」他自導演侯孝賢的電影《刺客聶隱娘》後，有6、7年沒演出作品，不過他認為體力上還能負荷，「現在這個年紀和外型，能被安排的角色有限，不過有合適的（角色）的話，以我的精神體力，我應該還能接受」，他也舉例已故國寶級演員王玨，曾高齡94歲演出導演王家衛的《一代宗師》；日前也施打疫苗的98歲常楓，前年也到大陸拍片獲獎，因此他認為演戲與年齡多寡，並不成問題。

除此之外，石雋近年專心投入胡金銓導演基金會，各國巡迴推廣胡金銓電影如《龍門客棧》、《俠女》、《山中傳奇》等片，他透露，明年將逢胡金銓90歲冥誕，他計畫將結合經典電影和幕後劇照等珍貴資料，舉辦紀念展覽並出版專書，「已經有很多人為老師（胡金銓）出書，不過還是有很多不為人知的故事。我疫情期間在家，也能可以好好整理」。