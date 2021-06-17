新冠肺炎疫情嚴峻，彰化縣確診人數逾200人，苗木之鄉永靖日前雖已有國軍進駐清消，疫情仍波動，長期深耕創辦人魏應充家鄉的頂新和德文教基金會，為協助永靖鄉民防疫，月初開始支援永靖鄉公所辦理鄉內24村大消毒，目前完成各區街道巷弄消毒作業，本月15日起開始深入各村，由村長率領消毒人員徒步進行各村內細部消毒。

頂新和德文教基金會，聘請專業消毒團隊來協助全鄉消毒工作

頂新和德文教基金會為貫徹創辦人魏應充的社會關懷理念，去年起已對疫情造成的社會衝擊伸出援手，除發起「疫情相挺 公益共好」、「疫情相挺 愛的Good力」行動，實質協助陷入困境的社福團體，另也發起「疫情相挺 從我做起」運動，期盼人人落實防疫、支持他人，串成台灣最堅強的防疫力量。

這次新冠肺炎疫情延燒到中台灣，永靖也已出現10名確診案例，頂新和德文教基金會副執行長蕭巧怡表示，基金會除了請同仁遠距上班、全力配合防疫，也希望透過支持永靖全鄉大清消的行動，為防疫盡一份心。

永靖鄉公所鄉長詹木根表示，中央疫情指揮中心5月11日宣布疫情警戒提升至第二級時，公所團隊已偕同各村辦公處及各社區發展協會全員投入防疫，調度人員、車輛、裝備多次至鄉內各機關、學校及各村社區等居家場域進行登革熱防治及環境清消作業，並於21日配合縣府指示協助國軍化學兵群完成全鄉大清消作業。

詹木根表示，這次攜手長期深耕永靖的頂新和德文教基金會進行第二次全鄉大清消作業，期望結合民間資源讓全鄉防疫零缺口，以提供鄉民更安全的生活環境，他也要代表永靖鄉民感謝基金會、各村辦公處及各社區發展協會等相關單位對地方無私的付出。

根據鄉公所與基金會的規劃，鄉內24村的公共場域全面大清消分三階段，包含夜間安排大型車沿街噴灑各區大馬路、白天安排小噸車噴灑小馬路及騎樓，最後再由各村長帶領消毒人員徒步入村，針對可能的防疫死角進行消毒。前兩階段本月3日起已陸續開展，15日起進入徒步噴灑，預計12天內完成24村作業。

浮圳村長游世庭表示，感謝頂新和德文教基金會，聘請專業消毒團隊來協助全鄉消毒工作，做得很仔細徹底，再次感謝基金會的用心，提供鄉民安全的環境！