高市新興區同愛街發生大樓施工不慎，鷹架倒塌後，壓毀對面3棟房屋外牆。（翻攝照片／石秀華高雄傳真）

大樓施工不慎，鷹架倒塌壓毀對面3住戶外牆，現場鋼筋和鐵皮外牆凌亂，所幸無人受傷。（翻攝照片／石秀華高雄傳真）

位於高雄市新興區八德二路、同愛街「今日戲院」舊址，今年1月才發生大樓外牆倒塌，波及路邊多輛汽、機車以及對面民宅事故，今天下午，該棟大樓進行拆除作業，再度傳出工地意外，位疑似施工不慎，導致現場鷹架整個坍塌，壓毀對面3棟住戶外牆，當時倒塌巨響，讓住戶著實受到不小驚嚇，所幸現場未傳出人員受傷，意外發生後警方到場警戒，事發原因由工務局和勞工局調查中。

據了解，該起意外發生在今天下午2時30分許，位於新興區同愛街35巷的大樓當時正在施工進行拆除作業，疑因施工工法操作不慎，導致鷹架倒塌後，鋼筋和鐵籬瞬間壓毀對面的3棟房屋的外牆，僅部分住戶遮雨棚、玻璃破裂，另對面住戶有2部冷氣砸毀，嚇壞屋內住戶及附近鄰居，所幸當下拆除時，現場有管制，意外當下無人受傷。

意外發生後，警方派員到場戒護，市府工務局也派人到場探勘，據了解，工務局已依建築法84條相關規定勒令現場停工，並將依法裁處，由於現場凌亂不堪，倒塌的廢棄物已由施工廠商調派車輛清運。

回顧今年1月28日，台東1小時內接連發生兩次地震，高雄市最大震度為1級，未料剛震完，下午4時36分位在新興區舊「今日戲院」外牆倒塌，所幸無人受困。坍塌瞬間水泥磚瓦掉滿地，猶如上演災難片，附近民宅也受波及，緊急疏散21人，有老翁更坐輪椅驚險逃難。