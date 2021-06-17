今年亞洲生技大會改採全線上舉辦，圖為去年亞洲生技大會的活動合影。(資料照)

因應新冠肺炎疫情，今年亞洲生技大會(BIO Asia–Taiwan 2021)宣布，包含展覽、論壇、商機媒合、公司展望說明會均改採全線上(Online)方式，如期於7 月21日至25日舉行；亞洲生技大會主席主席李鍾熙認為，疫苗應該要採國產、國際「雙軌制」，一方面不能為了疫苗國產化而拒絕國際疫苗，二方面要視國產疫苗為「國防產業」，要保有研發能力，需要長期支持才行。

李鍾熙指出，疫苗、防疫等生技相關領域應視為國防產業，台灣不能沒有研發能力，因為意識到自己需要卻沒有能力，這是件很糟糕的事情，過去10多年來，政府才會持續推動疫苗國產化政策，台灣生技產業發展，從過去只有3家會生產製造疫苗，如今已有多家生技公司具研發技術。

台灣原本疫情不嚴重，大家對國產疫苗多抱持支持態度，最近因為本土疫情大爆發，才急著要打疫苗，狀況已經很不一樣了，而大家對生技產業發展看法也不樂觀，應該半年後重新審視產業發展才會轉為客觀。

李鍾熙表示，政府過去採購案都以國產、國際雙管齊下，包括B型肝炎疫苗、多價流感疫苗等，讓國人施打疫苗可自行選擇；李鍾熙期望，藉由亞洲生技大會等國際管道，能替台灣爭取更多新冠肺炎疫苗。

今年亞洲生技大會邀請許多位國際重磅講者，暢談「疫後生技新時代」，包括莫德納(Moderna)疫苗公司共同創辦人 羅伯特•蘭格(Robert Langer) ，將以「突破性科技創造與落實」為題現身說法。

李鍾熙補充，以色列已大規模施打疫苗並控制住疫情，今年也邀請以色列衛生部國際司司長薩羅門 Asher Yeshaihu Salmon，分享全民防疫與疫苗施打的策略與經驗，可望能成為台灣防疫借鏡。