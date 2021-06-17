侯昌明與老婆曾雅蘭日前捲入好心肝診所違規施打疫苗風波，小倆口事後誠懇道歉，也積極捐物資給一線醫護，盼能盡一點綿薄之力；侯昌明今(17日)更在臉書宣布，好朋友小豬羅志祥看到了，主動要捐10台「救命神器」高流量氧氣鼻導管全配系統（HFNC），讓他相當感動。

繼女星賈永婕熱心號召企業界與演藝圈友人，購買超過300台HFNC給各大醫院，善舉也感動更多人響應；侯昌明夫婦日前在捐出2台HFNC、2400個N95口罩等物資後，今日更在臉書透露好友羅志祥看到了，主動要捐10台HFNC，讓他相當感動，感謝每一位願意參與公益的人。先前賈永婕曾在臉書透露，一台HFNC全配定價27萬，算一算羅志祥捐10台約莫花費270萬元。

羅志祥因為去年遭前女友周揚清手撕渣男事蹟，導致演藝圈事業與名聲一敗塗地，這次終於靠著善舉獲得網友肯定，不少網友紛紛在侯昌明臉書留言大讚「謝謝小豬和昌明夫妻，感恩您們，守護台灣」、「羅志祥真棒」、「謝謝你們，也謝謝羅志祥」。

資深媒體人狄志偉亦暖心留言，「讓正能量一起傳遞下去我們的社會現在要的是溫暖、而不是口水跟批判！做對的事做就對了，感謝任何一個出錢出力的人，昌明哥加油。」