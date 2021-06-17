香港警方今早拘捕《蘋果日報》總編等5名高層，指控他們涉嫌違反《香港國安法》「串謀勾結外國或境外勢力危害國家安全罪」，並凍結1800萬港元資產。保安局長李家超表示，警方會調查壹傳媒內外人員有否參與、協助、教唆或資助危害國家安全罪行，強調會追究到底，行動針對利用新聞作為工具的人，強調與一般新聞工作無關，指一般新聞工作者與他們有別，要與他們保持距離。

至於涉案文章屬編採或評論文章，李家超指出，這次涉案人士是涉嫌通過日報發表文章，要求外國制裁香港，這部分屬於串謀，透過採訪工作作掩飾，勾結外國勢力危害國家安全。他稱，警方會充分搜證，向法庭提供證據，會與律政司研究，強調是串謀計畫一部分，但案件調查中，不方便公布細節。

被問到購買或訂閱《蘋果日報》，或持有壹傳媒集團股份，會否被視為資助危害國家安全行為？他回應稱，任何行為是否違反《國安法》，要視乎其行為目的及意圖，若並非危害國家安全，則不受法例規管。

李家超稱，國家安全是頭等大事，任何人或公司嘗試利用新聞工作掩護，必以最嚴厲措施打擊；凍結財產是國際公認做法，防範罪犯利用財產繼續犯罪。