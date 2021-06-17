中鋼(2002)受惠5月內銷盤價續漲，業績創新高，5月自結合併稅前淨利76.26億元，比今年4月61.69億元再增長24%，單月每股稅前約賺0.48元，前5月自結合併稅前淨利268.95億元，比去年同期的虧損35.94億元大幅轉佳，每股合併稅前約賺1.7元。

中鋼公布自結5月營運成績，營收397.18億元創新高，月增8%，受惠產品漲價，產品利差擴大；營業淨利73.62億元，月增34%；合併稅前獲利76.27億再創新高，月增24%。中鋼公司表示，5月鋼鐵事業群整體受惠鋼市強勁復甦，銷售數量及單價持續攀升且單價漲幅大於單位成本漲幅，帶動營業利益增加，整體合併稅前淨利亦較上月續增。

中鋼今年盤價逐月上揚，獲利逐月上升，1月合併稅前淨利36.1億元，2月續月增7%至38.51億元，因3月盤價續大漲，3月合併稅前淨利衝上56.37億元。4月盤價續漲，4月自結合併稅前淨利衝上61.69億元新高。5月盤價續漲，5月自結合併稅前淨利76.27億元；4月加上5月合併稅前獲利約137.96億元，已逾第一季的水準，第二季獲利攀高可期。

中鋼受惠鋼市轉旺，今年1~5月合併營收1744.46億元，年增38%；受惠鋼價續揚，獲利亮麗；今年1~5月自結營業淨利253.63億元，比去年同期的虧損29.51億元大增959%；今年1~5月自結稅前淨利268.95億元，比去年同期的虧損35.94億元大增848%。1~5月自結每股合併稅前獲利約1.7元。

展望第二季，中鋼需求持續熱絡，4月內銷盤價續小漲，5月平均漲幅擴大至約8%，6月再漲約8%；6月獲利可望再挑戰新高，第二季獲利將創下新高。

中鋼為協助穩定物價，日前決議7月月盤產品以平盤開出，終結連12個月漲勢；第三季季盤產品順勢補漲，全產品平均調幅4.1%，中鋼第三季鋼品漲幅縮減，但可維持不錯的利潤。

展望下半年，隨著整體鋼市環境穩健向上發展，需求面穩健成長，成本面因煤、鐵及煉鋼所需副原料價格居高，以及採更環保製程等墊高煉鋼成本，均有助支撐鋼廠報價，中鋼今年營運也將比去年明顯跳升。

中鋼第一季合併營收978.21億元，年增約25.5%，毛利率為16.33%，合併稅前淨利130.99億元，每股合併稅前約賺0.83元，歸屬於母公司業主淨利90.26億元，每股淨利0.58元。