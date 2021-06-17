刷臉就可完成簽名。中國人壽已獲金管會核准，將試辦遠距刷臉投保，訴求保戶免額外下載APP、免列印任何紙本、免接觸、資料不落地，流程中需要簽署的10多個簽名，除第一次要親簽外，其餘刷臉就可自動帶入，全程最快3到5分鐘即可完成投保。

中國人壽數位應用發展部副總宋健榮表示，因為新冠肺炎疫情仍是三級警戒，中壽有90％左右的人員都居家辦公，為了推出這次的遠距刷臉系統，數位應用發展部、資訊部、契約部、業務部等同仁一個月來幾乎天天視訊開會及加班，火速推出可適用全部險種、供中壽1.3萬名業務員及30多家合作保經代通路使用的精進版遠距刷臉系統。

加上中壽總經理黃淑芬全力支持此計畫，及金管會保險局官員端午節加班，與中壽來回溝通、強化系統等，終於在16日拿到試辦核准；目前僅國泰人壽及中國人壽取得金管會核准，試辦其遠距投保系統，取代現行視訊暫行措施。

宋健榮強調，先前中壽就試辦刷臉的保戶人臉辨識系統，去年疫情期間，中壽就超前部署，一直在強化人臉辨識的投保技術，今年5月台灣疫倩來得又急又凶，但也加速保險業的金融科技發展，保險局先是准許視訊取代親晤保戶親簽的暫行措施，現在又同意中壽試辦遠距人臉投保系統，將逐步朝數位化、無紙化、Smile to Sign的遠距刷臉投保時代邁進。

中壽預計18日開始啟動小規模試辦，月底前將逐步擴大範圍，宋健榮強調，中壽的系統有五大特點，一是不用額外下載APP，業務員與保戶講解完保單且確認投保意願後，即丟出超聯結網址與一次性密碼，保戶會登錄中壽的網頁，開始遠距視訊投保。

二是人臉辨識，過程中會進行證件及人臉辨識，宋健榮表示，保戶未來也可透過人臉辨識，登錄中壽的系統，不用再費心記多組密碼，使用功能會逐步擴大。

三是流程簡單快速，宋健榮指出，中壽的遠距系統不用疊床架屋，開啟多個平台，同時投保過程中保戶要簽署多份文件，共10多個簽名，只要第一次刷臉加上親簽後，之後的簽名只要刷臉，就可自動帶入簽名，替保戶省下很多簽名的時間，全程最快3~5分鐘即可完成。

四為無紙化，中壽試辦系統不用再印出要保書、金融轉帳或刷卡繳費授權書、遠距視訊同意書及電子投保確認書等紙張，全部電子加上數位簽署，極為環保。

五是保密度高、個資不落地，宋健榮強調，就連客戶的健康告書等，都是由客戶自行填寫，不經業務員手，所有資料不會經外部雲端，加密電子傳輸，文件及錄音錄影的資料全程不落地，保護保戶個資安全。