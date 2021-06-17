大陸估值最高的獨角獸字節跳動財務數據首度曝光，2020全年實際收入成長111％，達到人民幣（下同）2,366億元，經營虧損達147億元。

華爾街見聞報導，字節跳動17日上午舉辦公司「CEO面對面」會議，新任CEO梁汝波首次向內部披露公司財務等數據，截至2020年底，字節跳動旗下產品全球月活躍用戶數達到19億，遍布全球超過150個國家和地區，支持超過35種語言。目前，字節跳動在亞洲、美洲、歐洲等30多個國家設有辦事處，全球正式員工數有11萬人。

梁汝波表示，公司變大，也在進入新階段，我們希望對內對外更加透明、開放，所以在更新業務進展的同時，也會向全員公佈我們的業務數據和財務情況，包括收入和利潤。

此外，華爾街日報報道，字節跳動2020年的毛利潤為190億美元，年增93％。經營虧損部分原因是，員工獲得的基於股票的補償產生了更高的費用。2019年，字節跳動的營業利潤為6.84億美元。該公司2020年的淨虧損總額為450億美元，主要是由於該公司為其可轉換優先股的公允價值增加而進行的會計調整。