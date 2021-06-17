全台接種疫苗後猝死案例頻傳 高大成列遺體表徵：關鍵看這

台南連2天零確診，台南市長黃偉哲下午於防疫記者會表示，端午節後7天到10天危險期還沒到，不能因一時確診數就影響既有防疫步調。針對全台發生20起施打AZ疫苗後猝死，黃偉哲說，目前台南並未出現緩打潮，衛生局長許以霖說，今天觀察起來，台南人照常施打疫苗、勇敢抗疫。

多個縣市接連傳出長者打完疫苗後猝死，影響長輩接種意願，黃偉哲被問到台南是否出現緩打潮？他說，目前沒看到疫苗直接造成長者死亡的證據，這些猝死案例是否跟疫苗直接有關，這部分仍待中央流行疫情指揮中心的推斷。

許以霖表示，以這批AZ疫苗來說，一般疫苗如果直接引起副作用，其實30分鐘內就會引起全身性過敏反應，例如造成低血壓，如果是急性期副作用，就是所謂血栓合併血小板低下，但目前不能直接推斷說這些長者是因為疫苗引起過世，一定要有直接證據，才能證實跟疫苗有關。

許以霖也說，今天實地觀察個區打疫苗情形，目前沒有看到緩打潮，台南市民非常可愛、善良勇敢且心存感激，雖然也會討論猝死，但台南市民仍為了配合防疫，走出來施打，他舉例，今天有許多身心障礙、行動不便的台南市民，克服不便施打疫苗，老人家也一樣，「我覺得，我們還是應該要勇敢抗疫。」

黃偉哲也提到，日本捐贈AZ疫苗第一批，台南獲撥配5.6萬劑，累計16日晚上共施打3萬9680人，今天就能將5.6萬劑全數打完，此外，中央撥配的3萬1700劑今天上午也已送達台南，疫苗會繼續一路施打到20日，不中斷。