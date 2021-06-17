另類台灣之光。台灣電動自行車出口連4年雙位數成長，今年(2021年)1到5月，出口金額5.5億美元，繼續成長44％。值得一提的是，雖然歐洲仍是我主力市場，但對美出口逐年成長，今年在當地市占率達32.3％，將近三分之一。4年來占比翻了2.6倍，實力僅次於中國大陸。

受到綠色經濟趨勢、防疫觀念及主要國家政策推動，各國對電動自行車需求持續增加。根據經濟部統計，我國電動自行車出口金額2018年是3.8億美元，2020年已達9.9億美元，大增1.6倍(160％)。呈現連續4年雙位數成長勁道，今年前5個月已達5.5億美元，年增率也達44.2％。

歐洲國家一向是我電動自行車主要出口市場，據歐洲自行車聯盟CONEBI資料顯示，歐盟已在自行車相關基礎建設投資10億歐元，包括打造近2,300公里的自行車道，實施新車購買補助措施，帶動當地買氣。

據我國海關統計，我國電動自行車出口到歐洲前三名分別是為荷蘭、英國、德國。尤其是荷蘭，占我出口比41％，遙遙領先各國。

值得注意是，近來我對美出口呈顯著成長趨勢。經濟部表示，我電動自行車在肺炎疫情初期，受美國限制人員移動而衝擊，惟自今年起美國逐步解封，加上放寬電動自行車於公共場所的使用規範，推升美國民眾對於電動自行車的接受度。

據海關統計資料，美國占我我電動自行車出口比2018年僅有19.9％，至2020年提升至21.9％，今年前5月又達24.6％，4年來成長4.7個百分點。

再看當地市占率，MIT電動自行車2018年在美市占率僅12.4％，今年前4月已到32.2％，市占翻了2.6倍，比重衝到近三分之一，僅次於輸美老大哥中國大陸，排名亞軍。

至於在荷蘭，我電動自行車當地市場居第一，今年是34.7％。出口金額去年是4.3億美元，3年成長3.3倍。

經濟部表示，可見我國產品在荷、美兩市場極具競爭力。未來電動自行車將結合 5G 網路環境、智慧城市與智慧交通概念等應用，融入城市交通樞紐環節，加上歐美各國政策鼓勵與補助措施，可望維持榮景。