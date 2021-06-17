據《紐約時報》16日報導，隨著台灣陷入新冠肺炎首度大爆發，持續延燒難解的疫情再再凸顯疫苗短缺的困境。然而，台灣與中國大陸難解的政治死結，使得雙方紛紛指控對方為阻礙民眾接種疫苗的兇手。

報導指出，這是疫苗外交的時代，卻也是極其苦澀、混亂的年代。近幾個月來，台灣始終無法採購到BioNTech冠狀病毒疫苗。總統蔡英文指責北京干預；北京則反唇此為無中生有的指控。

目前仍不清楚大陸政府究竟採取哪些具體措施，阻撓台灣與BioNTech交易。BioNTech為與輝瑞合作研發疫苗的德國藥廠，而該公司始終拒絕回應相關問題。

※情感上無法接受

報導認為，問題的關鍵在於上海復星醫藥拿下BioNTech對台分銷的獨家商業權。對台灣部分人來說，透過中國大陸企業採購疫苗屬「是可忍孰不可忍」的問題。

但這種僵局卻加劇台灣疫苗短缺的困境，特別是此一小島正面臨自大流行以來首波大規模感染。這也說明海峽兩岸長期的衝突，已經變得根深蒂固。彼此的不信賴已到即使爆發全球等級的醫療緊急危機，也無法稍稍地緩解。

中國大陸在台灣疫苗接種上已拿下發言權，因為BioNTech於2020年和上海復興醫藥簽署合約，代理中國大陸、香港、澳門與台灣的疫苗銷售權。BioNTech在美國、歐盟的合作夥伴是輝瑞藥廠。

大陸指控台灣無視此一安排，試圖直接自BioNTech採購疫苗；台灣則表示尊重兩家企業的合作關係，但也希望這樣的關係不會阻礙台灣購買疫苗。

戰場延燒至其他國家供應台灣疫苗之上。在日本宣布捐贈120萬劑AZ疫苗給台灣後，北京警告其「不要干涉中國內政」。日前3名美國參議員訪台並宣布捐贈75萬劑疫苗，大陸官員也感到惱火。台灣則指控，28架共軍戰機進入西南防空識別區，這是近幾個月來規模最大的一次軍機擾台行動。

※疫苗取得變成政治議題

隨著疫情在台灣不斷悶燒，大陸指控台灣官方拒絕接受大陸疫苗，將政治置於民眾健康之上。大陸官媒特別強調歡迎台灣同胞接受大陸疫苗接種。台灣國防安全研究院李哲全表示，「論及疫苗或大流行，大陸正利用所擁有的一切機會。北京試圖告訴台灣，你是中國的一部分。我可以給你疫苗，但如果你想從其他國家採購，代表你想傳遞的政治目的只有一個，即你獨立於中國」。

※疫苗取得牛步

自從5月起台灣進入第三級警戒以來，接種疫苗愈來愈急迫。目前台灣已向阿斯特捷利康、莫德納兩家藥廠下訂單，但出貨數量緩慢。迄今全島2,350萬人接種疫苗的比率卻不達5%。

陳時中表示，2020年8月，台灣與BioNTech討論採購500萬劑疫苗。截至12月底，雙方已針對合約達成共識。2021年1月8日，BioNTech核可台灣提出的中英文版新聞稿草案；但4小時候，該公司希望將中文新聞稿中的國家一詞換為台灣。儘管台灣同意此一變更，BioNTech卻又變卦表示要進一步思考此事。自此以後，交易持續擱置迄今。「這已不是合約內的問題，而是超出合約以外的問題」。

BioNTech的大中華地區代理上海復星醫藥表示，該公司很樂意提供台灣同胞疫苗。但《紐約時報》認為，台灣是否接受其善意卻是更複雜的問題，畢竟台灣法律禁止進口大陸製疫苗。陳時中強調，如果復星僅是經銷而非製造商，那麼台灣對進口BioNTech疫苗持開放態度；不過，上海復星還未回應此一說法。

報導引述知情人士說法，與莫德納合作在台灣、東南亞、香港等地供應疫苗的裕利醫藥集團(Zuellig Pharma)，將透過復星醫藥取得BioNTech疫苗。如此既不防礙復星醫藥的代理權，又能淡化復星的角色從而滿足台灣的期望。不過，此一說法裕利與台灣官方都拒絕回應。

報導指出，BioNTech和復星以自德國取得疫苗，並提供給香港與澳門；未來正籌擬利用復星的工廠生產BioNTech疫苗供大陸使用。但是，根據政治大學5月底的一份民調顯示，逾4分之3的受訪者不願接種大陸製造的疫苗；另有超過一半的人，願意接受透過大陸經銷商採購的歐洲或美國疫苗。

報導訪問30歲的軟體工程師許庭。他表示在5月疫情爆炸前，自己也覺得沒必要接種疫苗，這點和台灣大部分人一樣。即使到現在，他還是不相信大陸製造的疫苗。或許是在大陸電子商務網站上買東西的不愉快經驗太多，實在對大陸商品沒信心。但如果只是純粹的商業代理，來源仍是德國疫苗，則沒有問題。

德國駐台外交人員表示，願意促進BioNTech與台灣政府的溝通；不過，考量到北京可能不滿，仍不能篤定德國政府願意花多少精力促成交易。

柏林自由大學邁耶─克萊門特(Elena Meyer-Clement)強調，大陸的疫苗戰略牽扯的不只是經濟利益，更成為地緣政治問題，這意味著北京領導階層密切關注每一項商業交易。她深信，BioNTech無意迴避與復星醫藥的協議，而又真誠地想銷售疫苗給台灣。畢竟，如果拒絕，這等於自我審查。但她強調，BioNTech執意在新聞稿中是否使用國家一詞，實在太幼稚了。「與台灣打交道的人都該了解這一點」。