國際同濟會台中會，日前捐贈23組最新式的LED紫外線殺菌燈給霧峰分局霧峰派出所員警使用。（霧峰分局提供／黃國峰台中傳真）

霧峰分局霧峰派出所員警將紫外線殺菌燈裝在衣櫃。（霧峰分局提供／黃國峰台中傳真）

國際同濟會台中會，日前捐贈23組最新式的LED紫外線殺菌燈給霧峰分局霧峰派出所員警使用，圖中員警將紫外線殺菌燈也裝在槍櫃室。（霧峰分局提供／黃國峰台中傳真）

霧峰分局霧峰派出所員警將紫外線殺菌燈裝在個人置物櫃。（霧峰分局提供／黃國峰台中傳真）

研究顯示，紫外線對微生物或病毒有一定程度的影響，感於疫情嚴峻下，警察在外執勤可能沾染細菌等，國際同濟會台中會，日前捐贈23組最新式的LED紫外線殺菌燈給霧峰分局霧峰派出所，為防疫前線的員警打造安心的上班環境。

霧峰分局表示，員警因勤務關係，身經多重複雜環境，永遠不知出勤會遇到什麼樣的狀況、什麼樣的環境，身上衣物恐多少附著各類細菌、病毒，在個人衣櫃內安裝紫外線殺菌燈，應能淨化消滅病菌，增強保護力。

另外槍櫃室也設置紫外線消毒室，確保外勤員警使用之裝備，能經過紫外線消毒滅菌處理，且在員警個人置物櫃內也都有設置紫外線殺菌燈，希望員警在疫情嚴峻期間，能時時刻刻保護己身安全。

警方表示，最新式的LED紫外線殺菌燈，是透過電輻射來破壞微生物的核酸、脫氧核糖核酸(DNA)、核糖核酸(RNA)等，進而殺死微生物細胞，以達到消毒、滅菌的效果，對蛋白質等其他生命物質亦產生一定之作用力。

霧峰分局長陳家銘表示，全國疫情三級警戒尚未解除，第一線基層員警除了維持地方治安、交通及為民服務工作外，並要配合市政府各項防疫措施，所面對的壓力與辛勞都相當艱鉅。因此，國際同濟會台中會致贈防疫設備，希望員警在執行防疫勤務及維護治安的同時，也能照顧好自己的身體。