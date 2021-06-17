疫情影響部分民眾生計，勞動部推動「安心即時上工計畫」，高屏澎東分署再釋出3000個職缺，6月18日起至明年6月底，有需要的民眾可向勞動部高屏澎東分署所屬各就業中心登記，為避免臨櫃辦理造成群聚風險，在家線上申請或透過郵寄作業也可以，經媒合成功即可上工。

勞動部高屏澎東分署17日表示，去年因應疫情啟動「安心即時上工計畫」，已提供近7900人上工，今年疫情更嚴峻，經與地方政府協力，高屏澎東地區近期再釋出超過3000個職缺，工作地點涵蓋各鄉鎮，希望替家計受衝擊的民眾解決燃眉之急。

這波釋出職缺單位主要是公部門，工作內容包括協助環境清潔消毒、防疫量測體溫及文書行政等工作。此外，勞動部採納各方建議，放寬民眾申請資格，從原本限定於申請登記日前1年內須有勞保或就保投保紀錄，調整為不限投保資格。

符合資格的民眾至公部門從事計時工作，每小時薪資160元、每月最高工作80小時，也就是每月最高可領1萬2800元，最長累計工時960小時。

為避免群聚，勞動部高屏澎東分署建議民眾優先至台灣就業通「安心即時上工」專區（https：／／reurl.cc／6aNjnb）網路申辦，或郵寄、傳真、電子郵件寄送申請登記表，也可電洽高屏澎東分署所屬就業中心預約排程，採分流送件。（屏東就業中心08-7559955，潮州就業中心08-7882214，台東就業中心089-357126，澎湖就業中心06-9271207)。