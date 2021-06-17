在科技與製藥類股走跌下，雖然金融族群表現亮眼，但日本股市17日還是下跌，日經收29,018.33點，跌272.68點或0.93%。東證則收1,963.57點，跌12.29點或0.62%。

因新冠疫情趨緩，景氣復甦狀況不錯，美國聯準會也釋出，可能會提早一年，也就是預計將在2023年升息訊息。

IwaiCosmo證券認為，日股對聯準會以及美股表現反應過度，因此才會大跌。不過，這也是情有可原，因為17日美股應該也會開低，因為前一日還沒有消化完這升息消息。

日經指數中，收黑1.4%的軟銀集團領跌，醫療平台M3跌3.61%，索尼也跌2.34%。

不過，美國公債殖利率上升，日本金融族群跟著上漲。

保險業者T&D Holdings漲3.11%，居日經漲幅之首。同時，第一生命控股也漲2.54%。

至於三菱日聯金融集團漲1.18%，三井住友金融集團也漲0.84%。

正面臨公司治理危機的東芝股價漲1.26%，華爾街日報曾報導，東芝董事長表示，在重組董事會與任命新執行長之後自己將會卸任。