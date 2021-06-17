全台接種疫苗後猝死案例頻傳 高大成列遺體表徵：關鍵看這

AZ疫苗啟動大規模接種，卻陸續傳出長者接種完後猝死案例，新北市衛生局長陳潤秋今受訪表示，新北市今日再新增2例接種疫苗後死亡個案，均居住於長照機構內，一名為77歲鶯歌區的女性、一名為76歲三峽區的男性；新北市長侯友宜呼籲，相關單位盡速把原因調查清楚，並判斷是否區分施打族群，讓民眾安心。

新北市衛生局表示，新北市今日新增2例接種AZ疫苗後死亡案例，一例是鶯歌區77歲女性，本身患有慢性病，6月15日上午在新北市老人長期照顧中心接種，當天晚間及隔日陸續出現嘔吐及發燒症狀，今清晨6時30分由鶯歌衛生所由通報死亡。

另名個案為76歲三峽區男性，同樣居住於長照機構，身患有慢性病，6月15日下午在養老院接種，立即出現血壓低現象，提供氧氣後改善，16日至醫院就醫後，白天皆正常作息，直至晚上8時發現個案已死亡。

陳潤秋表示，今日新增2名接種疫苗後死亡個案，都是長照機構內的長者，均經過醫師詳細評估才會施打，確切死因仍待釐清。

侯友宜表示，對於為何會有人施打完疫苗死亡，建議相關單位盡速把原因調查清楚，判斷如何區分施打族群，做好詳細評估，讓民眾安心，新北市也會請醫生在施打前做好詳細問診，加強接種前的把關。