陝西咸陽由唐高宗李治與一代女皇武則天合葬的乾陵出土文物設立的乾陵博物館，日前被網友爆料，有兩件陶俑「長毛」了？乾陵博物館16日晚間在微博回應稱，陶俑出現此類現象與墓葬埋藏環境有關，初步判定陶俑表面白色絨狀物為「可溶鹽析出」。為明確病害原因，專家將進一步進行科學分析檢測，及時啟動病害治理工作，制訂科學合理的保護方案。

此前，有網友稱在乾陵博物館看到兩件文物長毛，感到疑惑。網傳圖片顯示，兩件人像陶俑身上附著有毛茸茸的白色物體。

6月16日晚，乾陵博物館發布《關於文物出現病害的情況說明》稱，該館立即將這兩件展品撤離展廳保養，及時邀請相關專家對其進行會診。同時，對展廳環境、文物庫房進行實地查看評估。

該館表示，今後，將進一步加大文物保護力度，不斷完善即時監測系統，加強館藏文物預防性保護和環境評估，切實提升館藏文物保存風險預防和管控能力。

澎湃新聞報導，認證為「上海博物館文物保護科技中心副研究員」的網友「@文物醫院」，在乾陵博物館的回應微博下評論稱：雖然「鹽析出」是一種病害，不過此件陶俑析出晶體通體分布均勻，纖長純淨，是一件少見的「鹽害」標本。控制好溫溼度使其不再加重病害，倒是可以作為一件難得的「漂亮」樣品。

據乾陵景區官方微信介紹，乾陵是唐王朝第三位皇帝唐高宗李治和中國歷史上唯一的女皇帝武則天的合葬陵，中國第一批重點文物保護單位，首批大陸國家4A級旅遊景區。乾陵博物館有「唐墓文物三絕」（唐墓壁畫、石槨線刻畫、唐三彩），還有做工精美、雕刻細膩的金銀玉器和銅鏡，它們從不同的角度向世人展現著曾經盛極一時唐文華的精彩與輝煌。