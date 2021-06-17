被譽為「國寶級演員」的84歲資深藝人梅芳，去年9月洗澡時在浴室重摔，疼痛數個月後未有起色才決定就醫，並於去年12月到榮總進行手術，休養至今近半年，17日受訪表示現在已可以走動。

近日政府開放長者施打新冠肺炎疫苗，梅芳表示因為開刀的關係，不會去接種疫苗，「手術後身體還沒完全復原，怕有影響，不敢隨便打」。梅芳聽到有九十幾歲生病長者打疫苗後過世，感覺很恐怖，她感嘆說：「我們疫苗太晚買，自己的也出不來，（疫情）發生一年多了，政府應該早就把疫苗準備好，一年前疫苗趕快出來打一打，不會有這麼嚴重的事情，政府實在是，我們做老百姓只能乖乖聽話，很無奈啦，死那麼多人，早打疫苗我看這些人都不必死。」

梅芳談到去年在浴室摔傷後，胸椎第4、5節被壓扁，還壓迫到脊椎神經，「坐也不是，站也不是，只能躺，太痛了，經過三個月沒辦法才去開刀」，她表示背部開了30公分的刀，打進鈦合金釘子，休養至今雖然還是會痛，但是相較於未動刀之前的疼痛程度已經好很多，目前復原狀況良好，「我就起來一個鐘頭左右，走一走，曬曬太陽，不走不行，要復健啊，看能不能好快一點，希望可以回復到以前」。

至於身體復原之後是否還能在螢光幕看到梅芳阿姨的精湛演技？她說：「最好是退休了啦！除非說是很好的戲，還能稍微客串一下，百分之九十休息了，在浴室摔倒後，作息一切都要很小心，謝謝大家的關心。」