本土新冠肺炎疫情持續嚴峻，也衝擊民眾捐血意願，衛福部發出血液庫存警戒的訊息，台南捐血中心日前甚至一度僅剩3.8天庫存量，血荒嚴重可想而知。清景麟建築團隊日前直接向台南捐血中心提出申請，將捐血車開到公司場地，鼓勵全集團南部員工自願參與，並提供公假及營養品補給，短時間有58位員工參與，鄰近社區居民不分老少也熱情響應。

台南捐血中心表示，疫情爆發後，原本有一些接洽中的捐血活動因考量群聚風險而取消，影響血量補充，但醫院每周提領的需求不減反增，因此發出缺血的消息，沒想到清景麟企業就主動聯繫可以讓員工響應，甚至還讓員工從嘉義，台南， 高雄一起來，並做好分流。

清景麟指出，企業在疫情期間業務量減少時，鼓勵員工投入社會回饋的行動，不僅提供萬份餐點給多所醫院醫護；日前也得知台南成大、奇美、新樓、郭綜合及市立醫院急需礦泉水，火速捐贈1000箱支援前線，更讓員工以公假方式參與捐血活動。

清景麟建築團隊林聰麟董事長表示，企業社會責任本來就是「取之社會，用之社會」，只要是對台灣有幫助，讓社會更好的事，清景麟都很樂於響應，為了鼓勵民眾也積極加入捐血行列，將提供4000張麟咖啡儲值卡(價值200元)的捐血禮品，希望各界能共襄善舉。

台南捐血中心呼籲想捐血的民眾，可以至捐血中心網站查詢定點，或先線上預約減少等候時間，採防疫分流管理，不用過度擔心。台南捐血中心電話：(06)2131212分機1