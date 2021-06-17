我國電動自行車出口金額自2018年3.8億美元，逐年提高至2020年的9.9億美元，年增幅度在14％至128％間。今年1至5月出口金額成長44.2％，已連續4年出口呈現雙位數成長，主要受到綠色經濟趨勢、防疫觀念影響及主要國家政策推動，帶動對我電動自行車需求持續增加。

據歐洲自行車聯盟CONEBI資料顯示，歐盟已在自行車相關基礎建設投資10億歐元，包括打造近2,300公里的自行車道，實施新車購買補助措施，帶動當地買氣。據我國海關統計，今年1至5月電動自行車出口歐洲主要國家為荷蘭占比41.3％、英國占比8.1％及德國占比5.2％，分別成長55.7％、157.9％及44％。

我電動自行車在肺炎疫情初期，受美國限制人員移動而衝擊，惟自今年起美國逐步解封，加上放寬電動自行車於公共場所的使用規範，推升美國民眾對於電動自行車的接受度。據我國海關統計資料顯示，我電動自行車對美出口占比2018年僅有19.9％，至2020年占比21.9％，今年1至5月達24.6％，大幅成長59.1％。

據荷蘭及美國的海關資料，我國電動自行車在該2進口市場分居第1及第2名、次於中國大陸，市占率均逾3成，可見我國產品在該兩市場極具競爭力；未來電動自行車將結合5G網路環境、智慧城市與智慧交通概念等應用，融入城市交通樞紐環節，加上歐美各國政策鼓勵與補助措施，可望維持榮景。