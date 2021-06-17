不過今天前往接種的長者與家屬則是認為疫苗「有打有保障」，至少施打過後，重症死亡機率能大幅降低。（羅亦晽攝）

衛生局也強調，絕對不會浪費疫苗，「每1C.C.絕對會打在符合中央規定的資格者身上」。（羅亦晽攝）

長者疫苗開打迄今已多人猝死，許多長輩聽聞後卻步，花蓮縣昨天今天分批替長者接種疫苗，採分村、分時段施打，接種站不見排隊等候人潮，前往的長者與家屬認為「有打有保障」，反應不錯，但也有村長私下透露不願接種者多為聽到施打會猝死消息而紛紛取消。衛生局表示，猝死的消息確實影響接種意願，整體的疫苗接種人數和預期有落差。

花蓮縣開放第一梯次長者接種疫苗，年紀為90歲以上非原住民族及85歲以上原住民族長者，昨天為開放首日，預計替13鄉鎮市2034名長者接種，沒想到竟然只有893位前往施打，接種率僅43.9％；衛生局長朱家祥今在防疫記者會上也證實，第一梯次長者整體疫苗接種人數和預期有落差。

朱家祥趕緊緩頰解釋，現在全台已有20位長者接種疫苗猝死，死因是否和疫苗有關，目前中央流行疫情指揮中心的小組仍在探討及研究，畢竟有這樣的新聞，總是會影響一些長者意願，從今天上午接種結果來看，確實有較昨天少，不過目前真的無法了解不接種的因素到底為何。

花蓮自16日開放第2至5類對象及長者接種迄今，目前尚未傳出死亡或有嚴重的副作用的現象，由於猝死消息恐影響長者接種意願，造成許多疫苗面臨開瓶卻無人接種，甚至可能有更多疫苗未開瓶，朱家祥說，絕對不會浪費開瓶未施打的疫苗，「每1C.C.絕對會打在符合中央規定的資格者身上」。

剩下尚未開瓶的部分則會先統合，同時調降接種長者的年齡，接種方式依然和這次採由村里長發放通知書告知接種事宜，不過也會藉由滾動式檢討不足的地方，提供更溫馨、更方便長者的接種方式。