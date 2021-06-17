非洲波札那「德布瓦納」( Debswana)礦業公司表示，他們發現了一枚1,098 克拉( 220公克)的大鑽石，是世界第3大的鑽石，而且很完整。

半島電視台(Aljazeera)報導，這塊未命名的大鑽石在 6 月 1 日被發現，長 73 公釐、寬 52公釐、厚 27公釐，大小與雞蛋差不多，如今已送到首都加隆波里內(Gaborone)，並呈給波札那總統馬西西（Mokgweetsi Masisi）展示。

德布瓦納公司總經理雷納德‧阿姆斯壯( Lynette Armstrong) 說：「這是世界上第3大寶石，如此稀有和非凡的寶石，對我們這個苦難國家帶來了希望。」

歷史上，世界上最大鑽石是 3,106 克拉(621公克)的「庫里南鑽石」(Cullinan），發現地點是南非。 第2大鑽石是2015年在波扎那東北部卡羅威（Karowe）找到的1109克拉(221公克)原石「我們的光」（Lesedi La Rona）。

波札那的礦產部長隆福科‧莫吉( Lefoko Moagi) 表示，受到新冠肺炎全球大流行的打擊，鑽石市場陷入寒冬，產量在 2020 年下降了 29%，銷售額下降了 30%，僅有 21 億美元。

因此發現這顆鑽石的時機，至少給了這個國家一些希望。

波札那政府相當仰賴鑽石收益，每年從德布瓦納公司獲得多達 80% 的收入。