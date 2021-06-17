中央銀行今日舉行第2季理監事聯席會議，政策利率連續5季不做調整，重貼現率仍維持史上最低的1.125％。央行預估今年經濟成長率，從首季的4.53%上修為5.08％，但較主計總處先前公布5.46％略低，同樣「保五」，全年物價成長率CPI為1.60％、國內通膨率高點將落在第2季，下半年通膨率可望緩步回降，核心CPI則為1.11％。

央行強調，今年全球經濟展望仍面臨疫情反覆、病毒變異及各地疫苗接種進度不一等不確定性，加以全球資產價格居高及全球債務規模龐大等金融脆弱性，主要央行未來政策走向，以及美中關係變化與氣候變遷風險，均為影響前景之變數。

外界關注今年經濟表現會否被疫情拖累，央行表示，全球景氣持續復甦，可望支撐台灣出口及民間投資穩健成長，加以政府擴大紓困方案以減緩疫情衝擊，且若國內疫情受控，民間消費將漸回穩，均有助經濟成長，唯下半年仍會低於上半年。

金融圈認為，只要疫情沒再升高至第4級，僅內需受到影響，在政府推出紓困4.0後，整體經濟也會慢慢回溫，因此央行貨幣政策也將延續適度寬鬆不變，政策利率連續5季不做調整，這也是考量在疫後復甦重建，不宜升息加重借款人負擔。

金融圈認為，雖然聯準會預料2023升息、調高通膨預期、將開始討論縮減QE，但各大經濟體的經濟狀況不一樣，其他央行也未必立即跟進，且台灣本來就沒有率先升息的必要，尤其本土疫情嚴峻下，恐怕會再延遲，至少2021年底利率都不會調整。

至於房市管制，央行此次並未鬆綁。央行解釋，健全國內房地產市場須多管齊下，各部會已陸續推動多項健全房市措施，加以7月1日起將實施「房地合一稅2.0」及「實價登錄2.0」，有助降低房市投機炒作，後續會再適時檢討調整措施。

為配合防疫，央行此次採取視訊會議方式，但並不是「遠端視訊」，理監事一樣都會到央行，但分散在多個不同的會議室，再透過視訊舉行會議，降低群聚效應，主要是因為事關貨幣政策的重大決議，加上考量機密性，有必要充分討論，避免採取遠端可能意外斷線等不確定性。