高端疫苗已向食藥署申請緊急使用授權（EUA），由於蔡政府已多次表明7月將開始施打高端疫苗，讓EUA審查公正性備受質疑。對此，時代力量立委陳椒華今當面要求衛福部長陳時中必須以視訊方式，公開審查過程，結果陳時中一口回絕，強調公開審查會有負面效應，「我沒有這樣的打算」。

在蔡英文總統公開定調國產疫苗將於今年7月開打後，高端疫苗就於日前宣布二期解盲成功，並於本月15日向食藥署申請緊急使用授權（EUA）。由於過程屢次遭外界質疑有政治力介入科學，因此，今天立法院舉行朝野協商審查紓困4.0預算時，高端EUA的爭議就成為焦點。

國民黨立委洪孟楷指出，經濟部近日開始針對工業區業者調查施打國產疫苗的意願，請問台灣有哪支疫苗已經通過EUA了嗎？如果沒有，經濟部為何已經準備好要大規模施打國產疫苗？這到底是誰決定的？誰下的令？

國民黨立院黨團總召費鴻泰也說，國產疫苗尚未取得緊急授權，政府就先調查廠商施打意願，難道高端疫苗的股票超過人民的性命？

時代力量立委陳椒華更指出，美國政府對疫苗廠商所召開的緊急授權會議，經查都是採取公開形式，因此，在社會普遍對國產疫苗有疑慮的情況下，衛福部應以直播方式公開高端疫苗的EUA審查，「美國的公開，台灣沒有理由不公開！」

對此，陳時中直接拒絕公開審查，並強調，「公開審查會有正面效應，但也會有負面效應，為了尊重專家學者，我沒有這樣的打算。」