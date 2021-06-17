立法院今審查防疫紓困4.0預算，國際疫苗採購到貨被在野黨罵翻。對此，衛福部長陳時中今罕見主動表示歉意。他說，疫苗進來的速度「事實上是慢了」，因此他要對疫苗的採購表達「很抱歉」，會持續盡力與各方溝通。

衛福部在此次新增的紓困4.0預算中，針對疫苗與藥品臨床試驗、採購及檢驗經費新增編列267億，儘管金額龐大，但從去年至今，扣除國際援助之外，實際採購的到貨量僅80餘萬劑，到貨率不到5％。因此，今天立院朝野協商預算時，疫苗採購政策就再次遭在野黨質疑。

國民黨立委鄭麗文指出，疫情爆發後，全球先進國家對於疫苗的採購就是「超買」，如今台灣的到貨率如此低，更證明台灣有超買的必要。但行政部門卻不願謙卑面對質疑，反而是傲慢回應，甚至連國產疫苗的購買合約都不願公開，「今天是第四次紓困了，在野黨難道還不夠體恤政府？我們就怕老百姓拿不到救生圈、拿不到救命錢，結果政府卻把我們當敵人！」

無黨籍立委高金素梅更說，目前政府累計編列的紓困預算已超過6千億，等於每個台灣人要負擔24.9萬元，「全民共同負債來承擔，結果政府買疫苗卻到不了，多數疫苗還得靠別人送，打到現在還造成12人死亡，「民眾已經塞爆蔡英文的臉書，我不相信你們沒聽到這樣的怒吼。」

面對疫苗採購到貨量不足的現況，陳時中6月初公開表示，台灣疫苗採購不算晚，去年9月就開始簽約，「現在是供貨問題」。但今天陳時中出席朝野協商備詢時改口表示，「對於疫苗的採購，我要表達很抱歉，進來的速度事實上是慢了」，他會盡力多方溝通。

陳時中進一步說，目前國劑疫苗現貨非常吃緊，但仍持續跟各大廠維持聯繫，上周也跟幾個廠商開過視訊會議了解國際現況，要為後續的1500萬劑疫苗做準備。

陳時中也提到，去年9月底就已加入COVAX平台，接著陸續與各廠商簽約；但由於台灣疫情與其他國家不同，部分疫情嚴重的國家一簽就簽了上億劑，我們則是適量的進行採購分配原則。