藝校學習越劇出身、畢業於北京電影學院的女星姚笛，臉蛋美艷、身形優雅，本在演藝圈前途一片光明，不料2014年爆出介入影星夫妻檔文章、馬伊俐婚姻，認了譜出不倫戀後，兩人形象跌至谷底，姚笛背負小三臭名，這些年始終未能恢復往日榮光，如今她大動作宣布將出演《封神‧妲己禍商》，主演「妲己」，有人期待，但更多人開酸，調侃姚笛演妲己根本是「本色出演」。

早早出道的姚笛，2010年因演出李少紅版《紅樓夢》的王熙鳳而嶄露頭角，嬌俏模樣與生動演技讓她戲約不斷，2011年主演夯劇《裸婚時代》，該劇讓姚笛爆紅，卻也讓她與同戲男星文章譜出婚外情，2014年兩人被拍到親密出遊，當時男方的明星老婆馬伊俐正懷著第二胎，消息一出，文章與姚笛雙雙被罵爆，原本演藝成績不斐的兩人，更瞬間成為全民公敵。

姚笛宣布開拍新戲《封神‧妲己禍商》，飾演妲己，被譏根本是本色出演。(翻攝自姚笛微博)

事發後文章與姚笛認錯道歉，馬伊俐則表示「且行且珍惜」，給孩子的爸爸一個機會，但5年後雙方還是走向了離婚，讓姚笛的小三罪名臭上加臭，批評她的聲浪也一直很猛烈，之後姚笛雖低調但仍持續接戲，只是作品總不慍不火，她也就這樣在圈內沉寂了7年，直到本月12日，姚笛難得大動作宣布新戲將開拍，是改編自古典小說《封神榜》的電視劇《封神‧妲己禍商》，她貼出開鏡儀式中自己持香祈福的照片，寫下：「妲己已經就位啦～」，難掩期待的心情，但網友似乎不這麼看好。

姚笛在新戲中演出的是世界知名狐狸精「妲己」，讓許多網友覺得，這跟姚笛的情史根本互相呼應，各種開酸「演妲己真是本色出演，導演會挑人」、「這年頭，啥人都能當藝人。呵呵」、「本色演出，最適合演狐狸精了」，但也有粉絲不離不棄，表示相隔一年多，終於盼到姚笛發微博，且是新作品的消息，非常期待。