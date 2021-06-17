投信法人表示，這一年多來，新冠病毒影響全球人類生活型態，甚至金融市場的結構，更對傳統產業造成結構性的衝擊，然也有受惠疫情演變而趨動數位化的黑馬股票產業，如未來世代REITs資產，可望吸引投資人更貼緊趨勢。

凱基投信指出，伴隨經濟持續復甦、疫苗持續接種、各國財政與貨幣政策轉趨正向等，代表市場持續看好長線經濟展望，可望挹注REITs成長性，但挑選題材時，建議避開長期結構性偏弱的領域，如住宅、辦公大樓等，更應鎖定受惠於產業型態變革的「未來世代REITs」，包含物流倉儲、電塔通訊、資料中心、新型態住宅等，這類題材擁有強健的現金流，更可望享受科技趨勢爆發性的成長。

凱基投信分析，疫情衝擊傳統房地產的發展，反觀新型態黑馬題材的未來世代REITs，成為結構性受惠的產業，主因防疫居家工作與遠距教學，除了考驗著電塔、資料中心、電商平台、數位支付、倉儲物流等應變力，加上歐美解封後，先前受疫情壓抑的消費品需求呈現大量湧出且供不應求，催化線上平台與物流倉儲公司的量能展開，這類未來世代REITs推升產業鏈迎接全球需求量的大爆發，締造長期曲線向上潛力。

根據調查，目前結構性受惠的房地產REITs占整體REITs的權重相對大、約達41％，其中電塔與資料中心占比26％、工業物流倉儲占比11％、行動模組住宅占比2％、獨立式住宅占比2％。凱基投信指出，未來世代REITs網羅這類高成長性的產業，搭配趨勢科技股的動能，在後疫情時代的生活下，可望持續強化投資組合，掌握增高收益及抵禦風險的雙重效能。

銀行財富管理中心指出，根據晨星統計，在境內共64檔的新台幣平衡型股債混合基金當中，前三名基金有富邦歐亞絲路多重資產型基金、瀚亞理財通基金、凱基未來世代關鍵收息多重資產基金，超越同類型平均表現，顯示透過多元資產配置的投資組合，有機會創造超額報酬的空間，將是現階段挑選多重資產基金商品的首選。

凱基投信強調，無論是科技趨勢，或是疫情點燃的生命科學需求，或是政策驅動醫療照護住宅產業復甦等，目前整體市場的需求大於供給，看好有利於未來世代REITs的長線趨勢向上，建議可趁勢透過定期定額或單筆分批加碼策略，持續納入為核心資產配置中。