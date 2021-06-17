新莊搶匪行搶金項鍊卻被2男A走金飾 警方6小時內破案（翻攝照片／戴上容新北傳真）

剛出獄的47歲黃男17日清晨6時許，騎贓車至新莊福壽街行搶44歲施姓男子，黃男得手金項鍊後逃離，2名年輕男子騎機車追趕，喝令搶匪把車還給被害人，卻趁黃男丟棄金項鍊後將項鍊撿走，新莊警分局組成專案小組，6小時內將搶匪逮捕歸案，訊後發現該搶匪涉及北市大同區搶案。

據了解，47歲的黃姓搶匪過去也是犯下多起搶奪及毒品案入監，6月1日才剛出獄，沒想到出獄後不知悔改，為吸毒而犯案。

黃嫌17日清晨頭戴安全帽，身穿灰色上衣在新莊福壽街路旁，發現44歲施姓老翁脖子上掛著粗大的項鍊，獨自在路邊吃早餐，黃嫌趁機靠近，將老翁脖子上的項鍊搶了就跑。

施姓被害人大聲呼喊搶劫，一旁經過的張姓及曹姓男子聽聞呼救聲，立即騎車上前追趕，一路追到新莊福美公園附近，將搶匪攔了下來，兩人以為男子偷竊機車，於是要求男子將車留下歸還，但搶匪慌張之下，還把手上剛搶來的金項鍊丟棄在一旁，向兩人求饒。

2名年輕男子待黃嫌離開後，趁機把金項鍊撿走，騎車揚長而去，新莊警分局獲報，立刻組成專案小組，沿途調閱監視器，發現黃嫌先在三重地區偷竊機車後，騎車到新莊，接著再偷竊另一輛機車犯案，搶完後徒步逃離。

由於黃嫌右腳有明顯刺青特徵，加上他走路一跛一跛，新莊警調閱到他犯案前一晚曾出現在蘆洲地區在路旁椅子上睡覺，經新莊警、蘆洲警分局合作，順利在17日中午於蘆洲民生街逮到黃嫌。

新莊警方表示，在黃嫌身上搜出海洛因一包及注射針筒一批，另外還有在北市行搶後變賣所得贓款7萬多元。目前警方已向檢察官聲請拘票，要將他拘提後建請聲押，至於2年輕男子，警方將依侵占遺失物罪送辦。

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