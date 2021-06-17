今年以來景氣復甦持續、通膨數據回升，市場密切關注本月美國聯準會利率決策會議結果。今日凌晨FOMC會議結束並提出決議：第一，維持基準利率在0％~0.25％不變，符合市場預期；第二，維持政策方向，本次共13名委員預估2023年利率水準將至少升息1碼以上(今年3月會議僅7名)，預計維持利率當前水準至2022年，估計至2023年底聯準會可能升息兩次。第三，將維持每月購買至少800億美元的國債，以及至少400億美元的不動產抵押貸款證券，直到聯準會的充分就業、物價穩定目標均取得實質性進展。

凱基投信投資策略部主管翁毓傑表示，本次會議重點在於利率點陣圖所釋出「較偏鷹派」的訊號，顯示美國聯準會可能提前升息，從上一次會議稱2023年前不升息，變成本次提出2023年前將升息兩次的預期，顯示政策將繼續維持寬鬆，為仍須復甦的經濟提供強而有力的支援，亦增強恢復正常的投資信心。

翁毓傑指出，雖然聯準會主席鮑爾於會後記者會仍重申，推升通膨的因素可能為暫時性，也未給縮減購債規模點出具體時間，但鮑爾已表明將在下次會議開始評估進展，接下來的會議將考慮縮減規模的計畫。儘管聯準會預期退出寬鬆貨幣政策(QE)的步伐緩慢，但對於經濟強勁復甦和通膨明顯加速的市場訊號，聯準會也做出明確的反應。

本次聯準會將開始考慮收緊貨幣政策之訊號，但預期步調將是緩慢的，這也符合凱基投信先前的預期。展望後市，翁毓傑分析，縮緊政策的過程將帶動美債利率走高，預期美國10年期公債殖利率仍將朝區間目標(1.5％~2％)上緣的2％測試，但伴隨經濟指標逐步復甦，風險性資產仍持續看好。

股市部分，美國公債殖利率上升，短期對股市評價可能產生衝擊，然實質利率上升亦隱含經濟持續走向復甦。翁毓傑表示，隨著經濟展望樂觀，有助於今年整體企業獲利成長，進一步支撐整體股市表現，加上經濟復甦通常伴隨通膨回升，估計與實質資產連結之REITs題材可望持續受惠。

債券部分，凱基全球ESG永續高收益債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)經理人劉書銘表示，公債殖利率上行壓力持續，預期2021年底前美國10年期公債殖利率上行機率高，因此，債券的存續期間將成為配置債券部位時的重要考量。另外，受惠於景氣復甦、企業獲利改善的信用債券，包括高收益債、新興市場企業債等仍持續看好，而ESG高收債的投資主軸較不受市場震盪影響，看好與ESG連結的債券資產將是2021年的市場亮點。