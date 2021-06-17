台橡(2103)今天舉行線上法人說明會，今年第1季合成橡膠供需面趨緊，天然橡膠跟丁二烯價差擴大，加上歐美經濟復甦及大陸維持成長趨勢，帶動公司第1季表現亮眼。第2季來看，目前營收、獲利可望持穩，執行長蔡偉強認為，下半年雖然全球經濟持續復甦，但不能排除亞洲新的一波疫情會再度影響經濟走勢，部分支持上半年市場復甦有利因素，可能消失或變化，而影響下半年狀況。

由於市場供給短缺，但汽車、工業及消費產品材料需求穩定，加上天然橡膠跟丁二烯價差擴大及低庫存帶動，台橡第1季稅後淨利8.97億元，比去年同期0.59億元大幅成長，每股盈餘1.09元。

台橡第1季銷售量年增17％，反映大陸車市強勁復甦，營收比重方面，亞洲占比70％最高。轉投資部分，印度轉投資ISRPL延續去年下半年成長走勢，印度政府刺激經濟政策與進口合成橡膠祭出審查機制，第1季稅前獲利貢獻1.84億元，阿朗台橡業績改善，貢獻0.25億元，亞能貢獻0.1億元，三家合計貢獻稅前淨利15％。

第2季來看，丁二烯價格近期波動激烈，但天然橡膠跟丁二烯價差近期仍在有利區間，有助於市場對合成橡膠需求，有利於獲利，上半年目前看來營收、獲利都可維持平穩狀態。

三家轉投資貢獻部分，印度疫情4、5月嚴峻，但印度廠沒有受到影響，5月中下旬，有下游客戶端調整稼動率，印度6月生產有些調降，估計6月底前7月初可恢復正常。阿朗台橡、亞能都維持穩定，第3季沒有太大變化，可維持目前情形。

台橡TPE有SIS、SBS、SEBS三個產品線，前面2個產品第1季需求強勁，利差穩定；SEBS主要南通廠產能2萬噸產能已經開出，前5月維持產能全開，未來將針對高階醫療產品持續送樣，但需要18個月到2年認證核准。