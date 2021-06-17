宏佳騰（1599）今（17）日舉辦Ai-1 Ultra ABS新車上市線上發表會，新推出的電動機車打出九大有感升級，在疫情下更加積極搶市。

宏佳騰1~5月營收為12.81億元，年增27.3%，面對病毒的逆襲，公司透過新車上市、線上賞車、促銷優惠等多元方案，持續做出因應，此外，外銷ATV（沙灘車）生產線由於國外陸續準備解封，持續滿載。宏佳騰表示，希冀在多元的配套方案強化下，能降低疫情所帶來的衝擊。

宏佳騰今日推出九大有感升級搭配超親民入手價，誓言越艱困的環境就越要用越強的產品力去突破。此外，為因應疫情減少外出的政策，宏佳騰智慧電車全面啟動LINE線上賞車服務。

宏佳騰董事長鍾杰霖表示，這次九大有感升級中，與友達合作開發的CROXERA 6智慧儀表就占了六大功能更新，包括搭載提升十倍效能的「頂規車用晶片」、強化通訊能力的「藍牙5.0版本」、結合選配升級行車紀錄器打造業界首創的「DAPS死角預防系統」、升級「儀表支援OTA功能」；全新「SMART NOTICE 2.0」結合「螢幕尺寸、解析度與亮度」升級，讓儀表更清晰，未來也可有更多樣化的視覺呈現。車規部分也有三大升級進化，首先將輪胎標配升級「頂規米其林City Grip Saver車胎」加強濕地騎乘抓地力。

宏佳騰執行長林東閔表示，不只汽車才有ADAS（先進駕駛輔助系統），打造智慧安全車聯網的宏佳騰也把同樣的概念加入CROXERA 6智慧儀表中。這次首度針對過彎、迴轉的危險回頭行為，獨家開發DAPS（Dead Angle Prevent System）死角預防系統，這項功能也讓Ai-1 Ultra ABS成為全國唯一具備等同中高階款汽車安全等級的機車。