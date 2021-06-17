國內疫情未退燒，接種疫苗儼然成為三級解禁的不二法門，兆豐銀鼓勵國人於接種疫苗前投保疫苗保險，對施打風險多一層保障，為了增加民眾保障，兆豐保險加量不加價，對接種時間14天內若出現不良事件，而導致住院時定額給付保險金規定，放寬到28天，且網路投保保費維持182元，現有已投保保戶也同步適用。

兆豐保險的防疫保單自6月11日起也開放網路投保，保費僅425元，防疫險搭疫苗險網路一站購足，僅需607元，保費親民、投保零接觸，就是要與國人疫起度過這波疫情高峰。

自6月1日疫苗險網路投保上市以來，兆豐保險內部統計顯示，女性保戶佔6成，36到50歲就占了一半以上，其中有一部份是來自可施打對象的醫護人員。

從地區分布顯示，近4成的保戶為雙北地區民眾，顯示疫情熱區的民眾面臨風險有較高的投保意願，有趣的是以星座角度來觀察，天蠍座與處女座佔了2成以上，似乎這兩個星座的國人有較高風險意識。

兆豐保險表示，自6月11日起開始於網路銷售防疫保單，搭配已於6月1日上架的疫苗保單，民眾現在就可透過網路一站購足。

兆豐保險表示，「防疫保險2.0專案」保障包含隔離保險金、確診慰問金及住院醫療費用，且染疫期間若有入住負壓隔離病房或加護病房，則加倍給付住院醫療費用，且國內外保險事故，均在承保範圍內；並提供給民眾接種疫苗28天內因不良事件導致住院時，將定額給付住院保險金每日3000元，且期間若入住加護病房或負壓隔離病房時再加倍給付，住院滿3日以上則提供一次住院關懷保險金1萬5000元，如情況嚴重不幸導致死亡，則有定額30萬元的殯葬費用補貼，且年滿20至75歲都可以網路投保。