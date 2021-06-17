新冠疫情衝擊全球經濟，中央銀行今日表示，美日等主要經濟體M2成長率遠高於2008年金融危機，惟產出缺口仍為負，未來通膨值得關注，但更須留意高公共債務、低利率兩大風險，債務可持續性與經濟成長間的平衡已成重要課題。

央行指出，2008年全球金融危機後，各國央行注資金融體系，惟央行注資只進入準備貨幣，而未流向更廣義的貨幣總計數或銀行信用。然新冠疫情爆發後，美國與日本等經濟體M2成長率大增，更攀升至過去40年來高點；惟產出缺口大抵仍為負值。

對於通膨升溫預期，央行表示，短期內，美國通膨率可能因經濟重啟、供應鏈瓶頸等因素而暫時上揚，惟在產出缺口為負的情況下，通膨應不致持續，且通膨風險尚屬可控，惟若貨幣寬鬆、財政擴張持續擴大，通膨壓力仍可能升溫。

央行認為，新冠肺炎危機爆發後，主要國家貨幣政策與財政政策的協調與合作程度更甚以往。許多央行擴大資產購買計畫、大量購入政府債券，已使貨幣政策與財政政策的連結日增，甚至引發政府債務貨幣化(debt monetization)等疑慮。此外，若干主要央行推出廣泛的融通機制，與財政當局合作益加緊密，使兩者界限日益模糊。

與2008金融危機相比，央行分析，全球金融危機爆發後，全球實質投資緩步下滑；歷經逾兩年的期間，全球實質投資才回復至危機前高峰水準；新冠肺炎危機爆發後，全球實質投資下滑雖較急遽，惟亦回升較快。相關研究指出，疫情期間，若干大膽創新、轉型的企業可創造生產力紅利，或有助於帶動生產力成長。