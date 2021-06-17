台中市6月12日獲中央配發7萬3500劑疫苗，開放前6類人員施打，85歲以上長者施打後，卻傳出4例在注射新冠肺炎後過世。市長盧秀燕說，民眾處於染疫風險及對疫苗疑慮，到底要打疫苗還是不打？她認為，不應讓民眾自行評估，呼籲中央盡速釐清，打疫苗與死亡究竟有無關連性，早點讓民眾安心。

台中市長盧秀燕表示，台中市感染新冠肺炎過世已有4位，但這2天打完疫苗過世也有4位，讓民眾質疑，打疫苗安全或不安全等疑慮；對於打疫苗後死亡案例，中央僅部分說明，卻沒完全釐清，全台共20個打完疫苗死亡，且解剖2個案，表示疑有慢性疾病史，但卻無完全說明其他個案死亡原因。

市長盧秀燕說，7萬3500劑疫苗施打截至17日中午已施打91％，打氣不減，下1批AZ疫苗共3萬7200劑，17日下午到貨並發通知單，19日讓80歲到84歲長者及70歲以上原住民長者，在全市64快打站施打、免預約，憑單依序接種。

「6都唯一免費！」市長盧秀燕指出，台中市的復康巴士完全免費，17日為85歲以上長輩施打疫苗的第3天，截至16日為止，全市已施打7成2左右，民眾施打意願踴躍；下批疫苗將於本周六、日2天上午為80至84歲的長輩就可施打。