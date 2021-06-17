金管會核准韓商韓亞銀行(KEB Hana Bank)設立在台分行申請案，該行為首家在我國設立分行之韓國銀行。該行基於台灣與韓國間經貿關係密切，且為韓國前十大貿易往來國，申設分行能大力拓展兩地之金融市場及服務，有利該行業務發展及完善海外網絡。

韓國韓亞銀行成立於1971年，係目前韓國海外據點最多之銀行，主要業務範圍包括企業金融業務、消費金融業務及信託與退休基金管理等業務，在全球各地共有195個營業據點，具有豐富海外據點營運經驗及支援海外業務之發展。依據109年7月底銀行家(The Banker)雜誌排名，該行總資產全球排名第78名，自有資本(Tier 1 Capital)全球排名第81名，符合外國銀行分行及代表人辦事處設立及管理辦法第2條所列全球排名前500大之要求。

金管會表示，韓亞銀行設立台北分行有助於我國金融市場之國際化，對提升台灣及韓國雙邊貿易及投資關係具有正面效益。