政府近期提出紓困4.0幫助民間度過困境，而藍綠立委皆有人主張普發現金，但政院尚未採納。立院今日針對紓困特別預算案朝野協商時，藍營提案每人普發1萬元，討論過後，將要求政院帶回研議。

紓困4.0上路後，民進黨立委陳明文、羅致政等多位英系立委曾表達應全民普發現金，藍委林為洲等人也提案「要求行政院等相關部會，應參考其他先進國家，直接發放每人1萬元紓困現金。」

國發會希望「『應』參考改為『研擬』參考」，藍委賴士葆說「不然改『可』參考」，民進黨立院黨團幹事長劉世芳表示「這樣我們有意見，因為我們不太贊同每人普發，這將增加預算支出」，民進黨立院黨團總召柯建銘也說「紓困已經用掉很多錢了，現在還要普發現金？」。

藍委費鴻泰不滿表示「現在討論紓困預算案，在野黨不能提案嗎？難道只能按照行政院的意思？那何必要立院審預算？你們都已經決定，都不能改，那有什麼好審的？」

林為洲準備說明提案內容時，柯建銘說「大家發言要正經一點」，此舉引發多位藍委不滿「講什麼話？」林為洲回應「我現在要說明提案內容，有什麼不正經？行政院自己都還在調整補漏紓困，為什麼不能提案？」藍委要求道歉，雙方又吵起來，此時主持協商的立法院長游錫堃只好宣布休息10分鐘。

藍委曾銘宗站起來要求游錫堃處理「剛剛誰說藍委不正經？」此時柯建銘走至曾銘宗身旁對嗆「你們什麼話都黑白講、那就不可能的事情」，曾銘宗不滿並用手指著柯建銘「誰在黑白講？誰不正經？」柯建銘隨後悻悻然離開。

休息結束後，曾銘宗表示依據《紓困條例》第11條，經過政院核定，可在立院尚未通過前，先行支用預算，那麼目前已經花多少？還有多少可用？行政院主計長朱澤民回應「已用近5百億，剩下的希望不要過分支應太多，畢竟立院還沒通過。」曾銘宗說，當初紓困條例通過時，就已給政院很大彈性。

林為洲說，願修改提案「『應』參考其他先進國家」，把「應」去掉，然後新增「對現有紓困方案未能涉到補助者，每人發放1萬元紓困現金。」請政院回去研擬，柯建銘說「阿莎力一點，改『研議啦』」，林為洲說「嘸愛啦」，都已經保留參考了，讓行政機關裁量提出方案。

民進黨立院黨團書記長羅致政說，紓困東扣西扣，剩下的錢不多，建議改為「研議」，柯建銘表示「像立委薪水也沒有少，普發什麼」，林為洲說「那你就提排富阿，美國有排富阿」，討論到最後，雙方終於同意，改為「應研議」而通過本案。