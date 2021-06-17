總是在草地賽事難逢敵手的瑞士網球名將費德勒（Roger Federer），在哈雷草地網球賽16強賽就被加拿大20歲選手阿里亞辛（Felix Auger-Aliassime）淘汰，是個人18次參賽以來第一次無法晉級8強，賽後難得露出無助的心情，甚至會自我懷疑。

費德勒2020賽季因為兩次膝蓋手術整季報銷，今年賽季目前參加的比賽也不多，至今僅有5勝3負戰績，輸掉了哈雷草地男單16強，他說：「兩次膝蓋手術對我是很大的挑戰，任何經歷過幾次手術或是大手術的人，應該就知道我在說什麼。」

「事情沒有那麼簡單、容易，你不幸地會很快自我懷疑，有時成了最大的隱憂，會擔心受過傷的部位疼痛，煩惱醒來時身體會有什麼感覺，跨出的第一步有什麼感覺，這些想法會成為你的阻礙。」

費德勒補充：「當然阿里亞辛是位出色選手，今天表現也比我更好，不管怎樣我都可能落敗，但草地是不好打的賽場，回想起來我也開心知道自己能在這裡出賽是多麽值得慶幸，比較無法接受我第三盤的發揮，前兩盤都還可以。」